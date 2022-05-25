Kısmetse Olur'un Cansel'i erotik video paylaştı eski sevgilisi Eser +18'lik paylaşımıyla cevap verdi
Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan ve yarışmadan sonra paylaşımlarıyla ve değişimiyle adından söz ettiren Cansel Çördük erotik videosuyla gündeme bomba gibi düştü. FBG Goat isimli bir müzisyenle öpüşme videosu paylaşılan Kısmetse Olur Cansel'in bu halini gören eski aşkı Eser West kendini tutamadı.
Kısmetse Olur'un fenomen gelin adaylarından Cansel Çördük, Amerika'daki yaşantısıyla son dönemde epey gündem oluyor. Son olarak FBG Goat isimli bir müzisyenle öpüşme videosu ortaya çıkan Cansel Çördük'e, eski aşkı Eser West'ten olay bir gönderme geldi. Ortalık karıştı!
Kısmetse Olur yarışmasının öne çıkan çiftlerinden Eser West ve Cansel Çördük ilişkilerini sürdüremeyince ayrı yollara gitmişti.
Yurt dışında yaşayan Eser West'in gözlerden uzak olmasının zıttına Cansel Çördük ise sosyal medyada oldukça aktifti. Değişimiyle ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen videosu gündeme bomba gibi düştü.
Kısmetse Olur isimli fenomen evlilik yarışmasıyla adını milyonlara duyuran gelin adayı Cansel Çördük, Amerika'daki yaşantısıyla gündeme geliyor. Kısmetse Olur Cansel'in FBG Goat isimli bir müzisyenle videosu paylaşıldı.