Kısmetse Olur'un Cansel'i erotik video paylaştı eski sevgilisi Eser +18'lik paylaşımıyla cevap verdi

Kısmetse Olur'un fenomen gelin adaylarından Cansel Çördük, Amerika'daki yaşantısıyla son dönemde epey gündem oluyor. Son olarak FBG Goat isimli bir müzisyenle öpüşme videosu ortaya çıkan Cansel Çördük'e, eski aşkı Eser West'ten olay bir gönderme geldi. Ortalık karıştı!