Kısmetse Olur'la tanınan Eser West Atatürk'e saygısızlığa öfke kustu küfretti
Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan ardından Survivor'da boy gösteren Eser West, sosyal medya hesabından yaptığı çıkışla bir anda dikkatleri üzerine çekti.
Bir dönem çok izlenen televizyon programlarından biri olan Kısmetse Olur'la adından söz ettiren Eser West, ardından da Survivor yarışmasına katılarak oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.
Fakat Survivor'da pes ederek ederek ayrılan West, ardından televizyon kanallarında yer almayı tercih etmedi. Herhangi bir projede yer almayan West, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla magazin gündemine damga vurdu.
Twitter’da popüler konu başlıkları listesinde yer alan ''Atatürk Atam Olamaz'' etiketi Eser West’i çileden çıkarttı. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden Twitter popüler konu başlıklarının listesini paylaşan West, “Atatürk Atam Olamaz” etiketini oluşturanlar için ağır sözler sarf etti.
West paylaşımının üzerine ''Bu nedir a.k. çocukları sizi! Atatürk sayesinde medeniyet gördü bu ülke! O olmasaydı şimdi Arapça yazıyordunuz ger....ı insanlar! O olmasaydı Türkiye olmazdı'' ifadelerini kullandı.