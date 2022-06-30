'Kısmetse Olur' yarışmacısı Dilan Eylem Öz'ün sır ölümü! Yanındaki tabakta uyuşturucu bulundu

Kendisinden iki gündür haber alınamayan genç kadını merak eden teyzesi, evine bakmaya gidince durumu fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.