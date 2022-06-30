'Kısmetse Olur' yarışmacısı Dilan Eylem Öz'ün sır ölümü! Yanındaki tabakta uyuşturucu bulundu
'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınan 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz, İstanbul Avcılar'da annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Evde uyuşturucu tabağı bulunması dikkat çekti.
İstanbul Avcılar’da Dilan Eylem Öz (28), anneannesiyle birlikte yaşıyordu. Annesi yurtdışında olan Dilan, anneannesi geçen cumartesi günü köye gidince evde yalnız kaldı. Sonrası ise acı haber ortaya çıktı.
Kendisinden iki gündür haber alınamayan genç kadını merak eden teyzesi, evine bakmaya gidince durumu fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Eve giren polis ve sağlık ekiplerinin Dilan'ı cansız buldu. Polisin yaptığı incelemede, yatağının yanındaki bir tabağın içinde uyuşturucu olduğu sanılan bir madde bulundu. Polis, olayla ilgili ‘şüpheli Ölüm’ soruşturması başlattı.
Acı haberi duyan yakınları gözyaşlarını tutamadı
Genç kadının ölüm haberini alan yakınları, kadının yaşadığı binanın önüne geldi. Burada bekleyişini sürdüren yakınlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.