Kısmetse Olur Serap Gürbüz'e büyük şok! Öğretmenine para karşılığı birliktelik teklif etmişti
Evlilik programıyla tanınan ve sosyal medyada fenomen olan Serap Gürbüz yıllar sonra şantaj ve taciz haberleriyle gündem oldu.
"Kısmetse Olur" isimli yarışma programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Serap Gürbüz, kendisini yıllar önce taciz ettiğini iddia ettiği öğretmenine ulaştı. Öğretmeniyle uygunsuz içerikli bir görüşmesini kayda alan genç fenomen bir de şantaj yaptı.
Şantaja maruz kalan öğretmen ve eşi eski öğrencilerden şikayetçi olurken, Serap Gürbüz tacizci öğretmeninden intikam almak için bu yola başvurduğunu ileri sürdü.
İddiaya göre, bir yüksekokulda öğretim görevlisi olan Kartal T., sosyal medya fenomeni haline gelen öğrencisi ile geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden konuşmaya başladı.
Eğitim döneminde iyi bir öğrenci-öğretmen ilişkisi bulunan ikili, birbirlerine telefonlarını verip konuşmaya devam etti. İddiaya göre, Serap Gürbüz, öğretmenine sempati duymaya başladı ve cinsel birliktelik yaşamayı teklif etti.