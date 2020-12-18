Kısmetse Olur Serap Gürbüz'e büyük şok! Öğretmenine para karşılığı birliktelik teklif etmişti

"Kısmetse Olur" isimli yarışma programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Serap Gürbüz, kendisini yıllar önce taciz ettiğini iddia ettiği öğretmenine ulaştı. Öğretmeniyle uygunsuz içerikli bir görüşmesini kayda alan genç fenomen bir de şantaj yaptı.