Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran Instagram'dan haykırdı: Çocuğum ölecek, yardım edin!
KANAL D Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran kızı için sosyal medyadan çağrıda bulundu. Bir döneme damgasını vuran Kanal D'nin en sevilen programlarından “Kısmetse Olur” ile tanınan Mehtap Taşkıran, kızının rahatsızlığı nedeniyle çok zor günlerden geçiyor.
Bir dönemin reyting rekorları kıran ve yıllar evvel yayından kaldırılmasına rağmen sosyal medyada ciddi bir fan kitlesi bulunan ve paylaşımları yapılan Kısmetse Olur programının, hırçın tavırları ile dikkat çeken gelin adaylarından Mehtap Taşkıran, kızının hastalığıyla mücadelesini sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi. Mehtap Taşkıran, şimdilerde evladının sağlık sorunlarıyla zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve komada yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Taşkıran, şimdi de sevenlerinden dua istedi.
"Çocuğum ölecek zaten bir kez ihmal oldu diye ikinci ameliyata acil aldılar"
Yıllar önce yayınlanan, Seda Akgül'ün sunumuyla ekranlara getirilen 'Kısmetse Olur' yarışmasıyla tanınan Mehtap Taşkıran'ın kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu. Sosyal medya hesabından kızının hastanedeki görüntülerini yayınlayan Taşkıran, "Çocuğum ölecek zaten bir kez ihmal oldu diye ikinci ameliyata acil aldılar. Çocuğum ölmeden yardım eder misiniz?" diyerek Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kızının 2 günde 2 beyin ameliyatı geçirdiğini söyleyen Mehtap Taşkıran, şunları yazdı:
"Özel hastanede değiliz diye ölecek miyiz?"
"Özel hastanede değiliz diye ölecek miyiz? Arkadaşlar, çocuğum 2 günde 2 kez beyin ameliyatı oldu. Cumartesi ameliyat yapan doktor nöbetçiymiş gitmiş. Bugün de hiç bir beyin doktoru gelip yerinde inceleme yapmadı. Beyin doktorlarına soruyorum gelip bakar mısınız yerinde incelemeniz lazım diyorum 'Gelmeyeceğim' diyor. Çocuğum ölecek zaten 1 kez ihmal oldu diye 2.ameliyata acil aldılar."