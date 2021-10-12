Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran Instagram'dan haykırdı: Çocuğum ölecek, yardım edin!

"Çocuğum ölecek zaten bir kez ihmal oldu diye ikinci ameliyata acil aldılar"

Yıllar önce yayınlanan, Seda Akgül'ün sunumuyla ekranlara getirilen 'Kısmetse Olur' yarışmasıyla tanınan Mehtap Taşkıran'ın kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu. Sosyal medya hesabından kızının hastanedeki görüntülerini yayınlayan Taşkıran, "Çocuğum ölecek zaten bir kez ihmal oldu diye ikinci ameliyata acil aldılar. Çocuğum ölmeden yardım eder misiniz?" diyerek Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.