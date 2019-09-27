Kısmetse Olur gelini Hazal Babalık aradığı aşkı buldu ikilinin pozlarına beğeni yağdı

Bir döneme damga vuran Kanal D'nin Kısmetse Olur programının gelini Hazal Babalık, sosyal medyadan sevgilisiyle yayınladığı fotoğraflarıyla gündeme geldi. Bir süredir Anıl Biçer isimli bir kişiyle aşk yaşayan Babalık, Kısmetse Olur evlilik programında da yaşadığı aşkla uzun bir süre gündemde kalmıştı.