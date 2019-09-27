Kısmetse Olur gelini Hazal Babalık aradığı aşkı buldu ikilinin pozlarına beğeni yağdı
Kısmetse Olur gelini Hazal Babalık, aradığı aşkı buldu, sevgilisiyle aşk pozlarını Instagram'dan paylaştı.
Bir döneme damga vuran Kanal D'nin Kısmetse Olur programının gelini Hazal Babalık, sosyal medyadan sevgilisiyle yayınladığı fotoğraflarıyla gündeme geldi. Bir süredir Anıl Biçer isimli bir kişiyle aşk yaşayan Babalık, Kısmetse Olur evlilik programında da yaşadığı aşkla uzun bir süre gündemde kalmıştı.
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Kısmetse Olur'un gelini Hazal Babalık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Hazal Babalık, sevgilisiyle sık sık fotoğraf çektirip takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Rize'de dünyaya gelen Hazal Babalık, programın final yapmasıyla kariyerine müzik sektöründe devam etti. Babalık Karadenizli şarkıcı Şafak Uyanık ile birden fazla şarkı söyleyip klip bile çekti.
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