Kısmetse Olur Cansel değişimiyle şaşırttı ipli bikinisiyle sere serpe poz verdi!
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Kısmetse Olur programında Eser West'le aşk yaşayan Cansel Çördük, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Çördük, son paylaşımıyla yine çok konuşulacak. İpli bikinisiyle sere serpe uzanarak poz veren Çördük, beğeni yağmuruna tutuldu.
Kısmetse Olur adlı evlilik programıyla tanınan Cansel Çördük, sadece açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmayı başarıyor. Yıllar içerisinde çok değişen Cansel Çördük'ü görenler tanımakta güçlük çekiyor.
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Son dönemde paylaşımlarına ara veren Kısmetse Olur Cansel yeni bir paylaşım yaptı. Değişimiyle sık sık adından söz ettiren Cansel bikinisiyle sere serpe poz verdi.
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Cansel'in bu iddialı paylaşımını görenler gözlerine inanamadı.
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Takipçileri oldukça estetik yaptıran Cansel'i tanımakta zorlandı.
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