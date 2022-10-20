Kısmetse Olur Cansel değişimiyle şaşırttı ipli bikinisiyle sere serpe poz verdi!

Kısmetse Olur adlı evlilik programıyla tanınan Cansel Çördük, sadece açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmayı başarıyor. Yıllar içerisinde çok değişen Cansel Çördük'ü görenler tanımakta güçlük çekiyor.