Kısmetse Olur Aycan Varış arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski kocasıyla mı evleniyor Aycan Varış kimdir

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Aycan Varış, arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı aldı. Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Bayraktar, "Burak'la Aycan'ı ben tanıştırdım. 10 gün önce Burak'ı evine alıp bana 'barışın' diye video attı, sonra da sevgili oldu" dedi.