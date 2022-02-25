Kısmetse Olur Aycan Varış arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski kocasıyla mı evleniyor Aycan Varış kimdir
Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Aycan Varış'ın, yakın arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı aldığına ilişkin iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Aycan Varış, arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı aldı. Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Bayraktar, "Burak'la Aycan'ı ben tanıştırdım. 10 gün önce Burak'ı evine alıp bana 'barışın' diye video attı, sonra da sevgili oldu" dedi.
Yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Aycan Varış, özel hayatıyla gündem oldu.
Varış'ın yakın arkadaşı, oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kız kardeşi Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı aldığı ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen Varış, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Sema Bayraktar Söylemezsem Olmaz'a telefonla bağlandı: Yayına telefonla bağlanan Sema Bayraktar, "Aycan'ı Burak'la iş yapsınlar diye ben tanıştırdım. 8 Ocak'ta Burak'ın numarasını ben attım ona. Nasıl benim eski kocam olduğunu bilmiyordu? Ekrandaki namuslu rollerini kessin diye konuşuyorum.