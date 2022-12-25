Kısmetse Olur Aybüke Çakal'ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı! 21 yaşında ama...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün en dikkat çeken gelin adayı Albüke Çangal'ın bir sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. İzleyicileri şok eden ise Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali oldu... İşte ağızları açık bırakan o değişim...
Kısmetse Olur 5 yıl aradan sonra geri döndü ve sosyal medyayı sallamaya başladı. Youtube platformunda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlanan programın en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Aybüke Çangal. Aybüke'nin bu hali ağzınızı açık bırakacak! Meğer her şeyi estetikmiş! 21 yaşında başkalaşım geçirdi, görenler şok geçiriyor.
Yeniden izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur yarışması, yeni bölümleriyle YouTube'da milyonlarca izlenme oranlarına ulaşmasıyla dikkat çekiyor. İlginç yapım, Aşkın Gücü ismiyle YouTube'ta seyirciyle buluşan programın birbirinden ilginç karakter özellikleri olan yarışmacıları ilgiyle takip ediliyor.
Yayına başladığı tarihten bu yana kadın yarışmacıların photoshoplu halleri, gerçek hayattaki ve sosyal medyadaki halleri arasındaki farklar da gündemden düşmeyen yarışmada bir başka kıyaslama Aybüke adlı yarışmasıyla dikkat çekti.
Tolga Kandemir'le yarışmanın başından bu yana yakıştırılan Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali tıpkı Hande Erçel.