Kısmetse Olur Aybüke Çakal'ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı! 21 yaşında ama...

Kısmetse Olur 5 yıl aradan sonra geri döndü ve sosyal medyayı sallamaya başladı. Youtube platformunda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlanan programın en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Aybüke Çangal. Aybüke'nin bu hali ağzınızı açık bırakacak! Meğer her şeyi estetikmiş! 21 yaşında başkalaşım geçirdi, görenler şok geçiriyor.