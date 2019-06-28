Kısmetse Olur Adnan'ın son hali olay oldu! Sosyal medyada dalga konusu haline geldi
Yayınlandığı dönem fenomen olan program Kısmetse Olur'un damat adayı Adnan Kızıltaş'ın son hali herkesi şaşırttı. Yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
Bir dönem Kanal D'de yayınlanan fenomen program Kısmetse Olur'un damat adayı Adnan Kızıltaş'ın yeni imajı herkesi şoke etti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Kızıltaş, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Geçtiğimiz gün Instagram hesabından yeni tarzını paylaşan Kızıltaş, takipçilerini şaşkına çevirdi. Takipçilerinin bir kısmı yeni tarzını beğenirken bir kısmı ise Kızıltaş'ı tiye alan ifadeler kullandı.
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Adnan Kızıltaş'ın paylaştığı karelerin altına yeni tarzıyla ilgili yüzlerce yorum yağdı. Takipçilerinin kimi bu halini çok beğendi kimi de hiç beğenmeyerek şu yorumları yaptı:
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"Kısmetse de olmasın artık Adnan", "Adnan'ın kayıp kardeşi bu arkadaşlar. Adnan değil inanmayın.", "Allah akıl fikir versin.."
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