Kıskanmak dizisi kadrosu büyüyor! Üç isim birden kadroya girecek...

Kıskanmak dizisi kadrosu büyüyor! Üç isim birden kadroya girecek...

NOW ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi kadrosu genişliyor. Diziye savcı Cihan'ın ailesi olarak üç oyuncu katılacak...

Ay Yapım imzası taşıyan ve Kıskanmak dizisi, yeni bölümlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hikayenin merkezindeki Cihan karakterinin ailesi ekrana gelirken, kadroya üç deneyimli oyuncu katıldı.

CİHAN'IN AİLESİ GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nadim Güç’ün yönetmenliğinde ekranlara gelen Kıskanmak, karakterler arası gerilimle dikkat çekiyor. Bülent İnal’ın canlandırdığı Cihan’ın aile çevresi yeni bölümlerde hikayeye dahil edilecek.

HÜLYA DUYAR HALA OLACAK

Yeni kadroda yer alan isimler şöyle:

Hülya Duyar, Döndü karakteriyle Cihan’ın halası olacak.

Tuncay Beyazıt, Selman karakterini canlandıracak; Selman, Cihan’ın eniştesi olarak hikayede yer alacak.

Çağla Demir ise Elif rolünde izleyici karşısına çıkacak; Elif, Cihan’ın kardeşi olarak senaryoda önemli bir konuma sahip.

