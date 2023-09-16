Kıskançlık krizine girdi dehşet saçtı! Sesi duyanlar telefona sarılıp ihbar etti

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Bir süredir aynı evde yaşadığı öğrenilen Tuncer Ş. ile 2 yıl önce eşinden ayrılan Nurgül D. (35) arasında tartışma çıktığı iddia edildi.