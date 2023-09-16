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Kıskançlık krizine girdi dehşet saçtı! Sesi duyanlar telefona sarılıp ihbar etti

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Kıskançlık krizine girdi dehşet saçtı! Sesi duyanlar telefona sarılıp ihbar etti

BURSA'dan gelen haber kan dondurdu. Bir adam kıskançlık krizine girerek, aynı evde yaşadığı sevgilisini öldürüp, intihar etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı sonrası ekipler olay yerine geldi.

Kıskançlık krizine girdi dehşet saçtı! Sesi duyanlar telefona sarılıp ihbar etti

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Bir süredir aynı evde yaşadığı öğrenilen Tuncer Ş. ile 2 yıl önce eşinden ayrılan Nurgül D. (35) arasında tartışma çıktığı iddia edildi. 

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Kıskançlık krizine girdi dehşet saçtı! Sesi duyanlar telefona sarılıp ihbar etti

Tartışmanın ardından sinir krizi geçiren Tuncer Ş. önce sevgilisi Nurgül D.’yi silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. 

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Kıskançlık krizine girdi dehşet saçtı! Sesi duyanlar telefona sarılıp ihbar etti

Olay yerine gelen 112 ekipleri iki sevgilinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Kıskançlık krizine girdi dehşet saçtı! Sesi duyanlar telefona sarılıp ihbar etti
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