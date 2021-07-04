Kısıtlamasız ilk hafta sonunda Büyükada'ya akın ettiler! Elektrikli araçlar önünde uzun kuyruk
Koronavirüs yasaklarının olmadığı ilk pazar günü Büyükada'ya akın vardı. Binlerce vatandaşın gittiği Büyükada'da adım atacak yer kalmazken, saatlerce elektrikli araç kuyruğu bekleyenler isyan etti...
Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar Büyükada’ya akın etti. Adayı gezmek isteyenler ise elektrikli araçların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 1 Temmuz itibariyle Türkiye'de normalleşme süreci başladı. Kısıtlamasız ilk pazar gününde ise insanların gezmek için tercihi Büyükada oldu.
Adaya gezmek için gelenler elektrikli araçların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazıları 1 saat, bazıları ise 15 dakika elektrikli araçlara binmek için sıra beklediklerini söyledi. Büyükada Saat Kulesi'ne kadar uzanan kuyruk sırasında bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.
En az bir saat beklerim mağdur oldum
Büyükada’ya ilk kez gezmeye geldiğini söyleyen Zeynep Gündüz Horuz, "Bugün Büyükada’yı gezmeye geldik. Tüm günü adada geçirmeyi planlıyoruz. Ancak büyük yanılgıya uğradım, bu kadar kalabalık olacağını düşünmedim. Adanın bu kadar kalabalık olmasına çok şaşırdım. Elektrikli araçlara binelim dedik. Ancak çok sıra var. Sıranın nasıl biteceğini düşünüyorum. En az bir saat bekleriz bu sırayı. Araçların kesinlikle arttırılması lazım. Şu an mağdur olduğumu düşünüyorum. Boşa bir saat bekleyeceğim" dedi.
Elektrikli araçların sayısı artmalı
Hatay’dan Büyükada’ya geldiğini belirten Hediye Gündüz ise şunları söyledi: "Ada şu an çok kalabalık. Hafta sonu geldiğime pişman oldum. Keşke hafta içi gelseydim. Hiç bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim. Elektrikli araca bineyim bari dedim. Ancak çok sıra var. Şu an ne yapacağımı düşünüyorum."