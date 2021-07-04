Kısıtlamasız ilk hafta sonunda Büyükada'ya akın ettiler! Elektrikli araçlar önünde uzun kuyruk

En az bir saat beklerim mağdur oldum

Büyükada’ya ilk kez gezmeye geldiğini söyleyen Zeynep Gündüz Horuz, "Bugün Büyükada’yı gezmeye geldik. Tüm günü adada geçirmeyi planlıyoruz. Ancak büyük yanılgıya uğradım, bu kadar kalabalık olacağını düşünmedim. Adanın bu kadar kalabalık olmasına çok şaşırdım. Elektrikli araçlara binelim dedik. Ancak çok sıra var. Sıranın nasıl biteceğini düşünüyorum. En az bir saat bekleriz bu sırayı. Araçların kesinlikle arttırılması lazım. Şu an mağdur olduğumu düşünüyorum. Boşa bir saat bekleyeceğim" dedi.