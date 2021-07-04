BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda Büyükada'ya akın ettiler! Elektrikli araçlar önünde uzun kuyruk

Demirören Haber Ajansı
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda Büyükada'ya akın ettiler! Elektrikli araçlar önünde uzun kuyruk

Koronavirüs yasaklarının olmadığı ilk pazar günü Büyükada'ya akın vardı. Binlerce vatandaşın gittiği Büyükada'da adım atacak yer kalmazken, saatlerce elektrikli araç kuyruğu bekleyenler isyan etti...

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda Büyükada'ya akın ettiler! Elektrikli araçlar önünde uzun kuyruk

Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar Büyükada’ya akın etti. Adayı gezmek isteyenler ise elektrikli araçların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 1 Temmuz itibariyle Türkiye'de normalleşme süreci başladı. Kısıtlamasız ilk pazar gününde ise insanların gezmek için tercihi Büyükada oldu.

113
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda Büyükada'ya akın ettiler! Elektrikli araçlar önünde uzun kuyruk

Adaya gezmek için gelenler elektrikli araçların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazıları 1 saat, bazıları ise 15 dakika  elektrikli araçlara binmek için sıra beklediklerini söyledi.  Büyükada Saat Kulesi'ne kadar uzanan kuyruk sırasında bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

213
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda Büyükada'ya akın ettiler! Elektrikli araçlar önünde uzun kuyruk

En az bir saat beklerim mağdur oldum

Büyükada’ya ilk kez gezmeye geldiğini söyleyen Zeynep Gündüz Horuz, "Bugün Büyükada’yı gezmeye geldik. Tüm günü adada geçirmeyi planlıyoruz. Ancak büyük yanılgıya uğradım, bu kadar kalabalık olacağını düşünmedim. Adanın bu kadar kalabalık olmasına çok şaşırdım. Elektrikli araçlara binelim dedik. Ancak çok sıra var. Sıranın nasıl biteceğini düşünüyorum. En az bir saat bekleriz bu sırayı. Araçların kesinlikle arttırılması lazım. Şu an mağdur olduğumu düşünüyorum. Boşa bir saat bekleyeceğim" dedi.

313
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda Büyükada'ya akın ettiler! Elektrikli araçlar önünde uzun kuyruk

Elektrikli araçların sayısı artmalı

Hatay’dan Büyükada’ya geldiğini belirten Hediye Gündüz ise şunları söyledi: "Ada şu an çok kalabalık. Hafta sonu geldiğime pişman oldum. Keşke hafta içi gelseydim. Hiç bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim. Elektrikli araca bineyim bari dedim. Ancak çok sıra var. Şu an ne yapacağımı düşünüyorum."

413