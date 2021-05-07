Kısıtlamadan muaf turistler Antalya Konyaaltı Sahili'nde denizin keyfini çıkardı

Konyaaltı Sahili'nde denize girip güneşlenen Osogostok, "İstanbul'un ardından Antalya çok iyi geldi. 7 gündür buradayım. Sokaklarda ve caddelerde çok polis var. Koronovirüs nedeniyle sokaklar bomboş. Sahilde ise sadece yabancılar var. Güneş ve deniz muhteşem" dedi.