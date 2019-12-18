Kışın kilo almamak için yapmanız gereken 6 şey!

Kış aylarında kilo almamak için neler yapılmalı diye merak edenler için 6 önemli adımda kışı fit geçirmenin yollarını derledik. Kış aylarında iyice soğuyan havaların da etkisiyle dışarıda daha az zaman geçirilmesi, fiziksel aktivitenin de azalmasına neden oluyor. Buna bir de, günün çoğunluğunun karanlık geçmesiyle daha mutsuz ve depresif hissedilmesine bağlı değişen beslenme alışkanlıkları, değişen uyku düzeni ve D vitamininin azalması eklenince kışın kilo alımı hızlanabiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş “Kışın kuşkusuz en çok dert yanılan ve konuşulan konulardan biri kilo alımı. Çoğu kişi yaz mevsimine göre kışın daha hızlı kilo aldığını ve bu dönemde kilo kaybetmekte zorlandığını ifade eder. Tam bu noktada çoğunlukla internetten ve dergilerden araştırılarak uygulanan, hızlı kilo kaybı vadeden “popüler diyetler” devreye girer. Ancak çözümü bu kadar zor ve kısıtlayıcı yollarda arayıp bir de bu diyetlerle sağlığınızı bozmak yerine kışın değişen yaşam koşullarınıza ve vazgeçtiğiniz alışkanlıklarınıza ufak dokunuşlar yaparak kış kilolarına karşı savunma sağlayabilirsiniz” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, kış kilolarına karşı 6 etkili öneride bulundu, önemli uyarılar ve açıklamalar yaptı.