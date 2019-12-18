Kışın kilo almamak için yapmanız gereken 6 şey!
Kışın kilo almamak için yapmanız gereken 6 şeyi mutlaka deneyin. Kışın kilo almamak için ilk yapmanız gereken basit karbonhidratları azaltma, bol su içmek, hareketinizi arttırmak, kahvaltı etmek, öğün atlamamak var. Eğer tüm çabanıza karşın kışın kilo almaya devam ediyorsanız mutlaka D vitamini seviyenize baktırın.
Kış aylarında kilo almamak için neler yapılmalı diye merak edenler için 6 önemli adımda kışı fit geçirmenin yollarını derledik. Kış aylarında iyice soğuyan havaların da etkisiyle dışarıda daha az zaman geçirilmesi, fiziksel aktivitenin de azalmasına neden oluyor. Buna bir de, günün çoğunluğunun karanlık geçmesiyle daha mutsuz ve depresif hissedilmesine bağlı değişen beslenme alışkanlıkları, değişen uyku düzeni ve D vitamininin azalması eklenince kışın kilo alımı hızlanabiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş “Kışın kuşkusuz en çok dert yanılan ve konuşulan konulardan biri kilo alımı. Çoğu kişi yaz mevsimine göre kışın daha hızlı kilo aldığını ve bu dönemde kilo kaybetmekte zorlandığını ifade eder. Tam bu noktada çoğunlukla internetten ve dergilerden araştırılarak uygulanan, hızlı kilo kaybı vadeden “popüler diyetler” devreye girer. Ancak çözümü bu kadar zor ve kısıtlayıcı yollarda arayıp bir de bu diyetlerle sağlığınızı bozmak yerine kışın değişen yaşam koşullarınıza ve vazgeçtiğiniz alışkanlıklarınıza ufak dokunuşlar yaparak kış kilolarına karşı savunma sağlayabilirsiniz” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, kış kilolarına karşı 6 etkili öneride bulundu, önemli uyarılar ve açıklamalar yaptı.
Basit karbonhidratlardan uzak durun: Kışın günlerin kısalmasına bağlı olarak karanlık geçen saatlerin artması ne yazık ki kişinin kendini daha mutsuz ve depresif hissetmesine neden olabiliyor ve bu da şeker, çikolata, bisküvi, kurabiye veya hamur işleri gibi basit karbonhidratlara olan eğilimi artırabiliyor. Bu gibi atıştırmalıkları tüketme isteği duyduğunuzda ilk olarak onların yerine sadece 1-2 bardak su için ve ardından 5-10 dakika bekleyin. İsteğiniz hala devam ediyorsa basit karbonhidratlar yerine ceviz, fındık, badem, yer fıstığı ve kabak çekirdeği gibi sağlıklı yağlardan ve liften zengin atıştırmalıkları “porsiyonlarına dikkat ederek” tercih edebilirsiniz.
Bol su için: Kışın havaların soğuması ile birlikte terle vücuttan kaybedilen suyun azalması susama hissini de azaltıyor. Ancak, su vücut için yaşamsal önem taşıyor ve vücut faaliyetlerine devam edebilmek için mevsim ne olursa olsun suya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca susama hissi kişiye vücut susuz kaldıktan çok daha uzun bir süre sonra geliyor yani susamak vücut için aslında çok geç kalmış bir cevap. Dolayısıyla kışın da susamayı beklemeden gün içerisinde 8-10 bardak su tüketmek, metabolizmanın yavaşlamasını önlüyor ve dolayısıyla kilo alımını engellemeye de yardımcı oluyor.
Daha fazla hareket edin: Soğuk havalarda dışarıda düzenli yürüyüş yapmak çoğu kişi için zor gelse de, hiç değilse haftanın üç günü yarım saat yürümeye çalışın. Evde yapılabilecek egzersizlerle de fiziksel aktivitenizi artırabilirsiniz. Gün içerisinde bulunduğunuz mekandaki asansörler yerine merdivenleri kullanın. Toplu taşıma araçlarından daha erken inerek yolculuğunuzun bir kısmına yaya olarak devam edin.