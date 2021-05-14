Kışın alınan kilolar nasıl verilir? Kilo veremiyorsanız bunları deneyin!

Meyve porsiyonlarına dikkat

Yazın terleme ile su kaybının fazla olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bu nedenle de olmazsa olmaz gıdalar; su ve su oranı yüksek gıdalar olan sebze ve meyvelerdir. Kavun karpuz gibi serinleten meyvelerin yanı sıra kiraz, erik, çilek, üzüm gibi taneli meyvelerin de su oranı ve vitamin mineral değerleri oldukça yüksek. Fakat bu meyvelerin tüketiminde aşırıya kaçılmamalı. Günlük ihtiyacımız ortalama 2-3 porsiyondur. Kavun–karpuzun 1 porsiyonu; orta boyun 3 parmak kalınlığında 1 dilimidir. Taneli meyvelerin 1 porsiyonunu ise 1 küçük kâse dolusudur” dedi. Ayrıca sebze ve meyvelerin sularını sıkmak yerine posasıyla birlikte tüketilmesinin daha faydalı olduğunu vurgulayan Örnek, “Dondurma da yazın vazgeçilmezlerinden biridir. Sade olarak günde 1-2 top miktarı geçilmemeli. Zayıflama diyeti uygulayanlar dondurmayı daha seyrek tüketmeli” açıklamasında bulundu