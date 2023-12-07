Kişi başı gelirde en çok kazanan şehir belli oldu! İstanbul'u geçti, son sırada Van yer aldı
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla istatistiklerini açıkladı ve kişi başı en fazla gelire sahip illerimiz belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2022' verilerini açıkladı.
İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2022 yılında İstanbul 4 trilyon 564 milyar 280 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,4 pay aldı.
İstanbul'u, 1 trilyon 329 milyar 810 milyon TL ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 972 milyar 238 milyon TL ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi.
İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 11 milyar 288 milyon TL ile Tunceli, 10 milyar 539 milyon TL ile Ardahan ve 8 milyar 287 milyon TL ile Bayburt yer aldı.