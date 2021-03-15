Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Erdoğan açıkladı

Kısa çalışma ödeneği bu ay sona eriyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan, bugüne kadar 3,7 milyon çalışana 30 milyar liralık ödeme yapıldığını söyleyerek ödeneğin bu ay sonu itibariyle sona ereceğini duyurdu.