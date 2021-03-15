Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında işletmelere verilen kısa çalışma ödeneği uygulamasının bu ay sonu itibariyle sona ereceğini açıkladı.
Kısa çalışma ödeneği bu ay sona eriyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan, bugüne kadar 3,7 milyon çalışana 30 milyar liralık ödeme yapıldığını söyleyerek ödeneğin bu ay sonu itibariyle sona ereceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı konuşmasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ‘Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.’ dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ‘Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.’ dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.