Kış yurdu terk etmiyor! Fırtına ve sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.