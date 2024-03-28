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Kış yurdu terk etmiyor! Fırtına ve sağanak yağış geliyor!

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Kış yurdu terk etmiyor! Fırtına ve sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin batı kıyılarında da kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Kış yurdu terk etmiyor! Fırtına ve sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Kış yurdu terk etmiyor! Fırtına ve sağanak yağış geliyor!

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Kış yurdu terk etmiyor! Fırtına ve sağanak yağış geliyor!

Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Kış yurdu terk etmiyor! Fırtına ve sağanak yağış geliyor!

Rüzgarın, yurdun batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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