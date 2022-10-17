Kış mevsiminin vazgeçilmezi! Yağmur yağmazsa fiyatı uçacak

Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, “Kuraklıktan çok etkilendik. Sulama suyunda sıkıntı yaşanıyor. Bu sene ıspanağı parça parça dikiyoruz. Ispanak yeni çıktığı için fiyatı biraz düşük şu an, ama kışın daha da yükselecek diye tahmin ediliyor.