Kış mevsiminin vazgeçilmezi! Yağmur yağmazsa fiyatı uçacak
Yağmurların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle çiftçiler suyu idareli kullanmak için ıspanağı tarlalarına parça parça ekiyor. Durum böyle devam ederse ıspanakta rekoltenin geçen seneye göre düşük olması, fiyatın ise daha yüksek olması bekleniyor.
İzmir’de mevsim yağmurlarının biraz gecikmesi nedeniyle üreticiler kısıtlı imkanlarla üretim yapıyor. Ispanakta rekoltenin düşük olması beklenirken, fiyatların da geçen seneye göre daha yüksek olacağı ifade edildi.
Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, “Kuraklıktan çok etkilendik. Sulama suyunda sıkıntı yaşanıyor. Bu sene ıspanağı parça parça dikiyoruz. Ispanak yeni çıktığı için fiyatı biraz düşük şu an, ama kışın daha da yükselecek diye tahmin ediliyor.
"Geçen yıl 10 liraydı ıspanak, bu sene fiyatı biraz daha yüksek olacak gibi” dedi.