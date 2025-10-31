BIST 10.986
DOLAR 42,05
EURO 48,70
ALTIN 5.428,24

Kış manzarası olay! Kars'ın bu manzarası ömrü uzatır

|
Kış manzarası olay! Kars'ın bu manzarası ömrü uzatır

Kentin yüksek rakımlarında etkili olan kar yağışıyla köyler beyaza büründü. Borluk köyü, karlı manzarasıyla güzel görüntü oluşturdu.

Kış manzarası olay! Kars'ın bu manzarası ömrü uzatır - Resim: 1

Şehir merkezinde de soğuk hava nedeniyle araçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

17
Kış manzarası olay! Kars'ın bu manzarası ömrü uzatır - Resim: 2

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de araçların camlarını buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine branda ve kilim örterek soğuktan korumaya çalıştı.

27
Kış manzarası olay! Kars'ın bu manzarası ömrü uzatır - Resim: 3

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu bölgesinde küçük derelerde sular dondu. 

37
Kış manzarası olay! Kars'ın bu manzarası ömrü uzatır - Resim: 4

Küçük Süphan ve Köse Dağı beyaza büründü.

47