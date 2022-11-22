Kış hazırlığı için Edirne'ye akın ettiler! Poşet poşet alıp götürdüler
Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen turistler, yaklaşan kış öncesi gıdadan giyime kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılamaya devam ediyor. Esnaf ise halinden memnun yüzü gülüyor
Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye akın etmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan'dan Türkiye’ye gümrük kapılarından giriş yapan turistler, gıdadan giyime kadar birçok ihtiyacını Edirne’den karşıladı.
Bulgar turist yoğunluğu Edirneli esnafında yüzünü güldürüyor.
Bulgaristan vatandaşı Naciye Ahmet, “Çocuklar için alışveriş yapacağım ayrıca hediye takımları da alacağım” dedi.
Bulgar turist Angelina Yordanova, elbiseden peynir ve kaşkavala kadar bütün ihtiyaçlarını kentten karşıladıklarını belirtti.