Kış hazırlığı için Edirne'ye akın ettiler! Poşet poşet alıp götürdüler

Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye akın etmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan'dan Türkiye’ye gümrük kapılarından giriş yapan turistler, gıdadan giyime kadar birçok ihtiyacını Edirne’den karşıladı.