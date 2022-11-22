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Kış hazırlığı için Edirne'ye akın ettiler! Poşet poşet alıp götürdüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kış hazırlığı için Edirne'ye akın ettiler! Poşet poşet alıp götürdüler

Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen turistler, yaklaşan kış öncesi gıdadan giyime kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılamaya devam ediyor. Esnaf ise halinden memnun yüzü gülüyor

Kış hazırlığı için Edirne'ye akın ettiler! Poşet poşet alıp götürdüler

Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye akın etmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan'dan Türkiye’ye gümrük kapılarından giriş yapan turistler, gıdadan giyime kadar birçok ihtiyacını Edirne’den karşıladı. 

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Kış hazırlığı için Edirne'ye akın ettiler! Poşet poşet alıp götürdüler

 Bulgar turist yoğunluğu Edirneli esnafında yüzünü güldürüyor.

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Kış hazırlığı için Edirne'ye akın ettiler! Poşet poşet alıp götürdüler

Bulgaristan vatandaşı Naciye Ahmet, “Çocuklar için alışveriş yapacağım ayrıca hediye takımları da alacağım” dedi.

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Kış hazırlığı için Edirne'ye akın ettiler! Poşet poşet alıp götürdüler

Bulgar turist Angelina Yordanova, elbiseden peynir ve kaşkavala kadar bütün ihtiyaçlarını kentten karşıladıklarını belirtti.

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