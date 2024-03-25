Kış geri geliyor! Sağanak yağış, kar ve fırtına...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur ve kar yağışı bekliyor. Bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji'nin güncel tahminlerine göre; bugün birçok bölgede yağmur ve kar yağışı beklenirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Ayrıca Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya Mersin il merkezi hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş ve Erzurum çevreleri, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Genel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Denizli hariç) İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.