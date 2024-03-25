Kış geri geliyor! Sağanak yağış, kar ve fırtına...

Kuvvetli yağış uyarısı

Genel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Denizli hariç) İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.