Kış çiçek bakımında dikkat etmeniz gerekenler üstlerini örtün!
Kışın bitkilere ve çiçeklere nasıl bakım yapmalı? Kış aylarında çiçekleri sulamayı ihtal etmeyin, soğuğa karşı kış bakımı yaptığınız çiçeklerinizi mutlaka örtün ve vitamin desteğiyle güçlendirin. İşte kışın bitki ve çiçeklere bakım yapmanın detayları...
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte değişen hava koşulları her canlı gibi çiçekleri de etkiliyor. Aşırı yağışlar
nedeniyle çiçeklerin kök ve yaprak kısımlarında çürümeler oluşurken, soğuk havalar ise çiçeklerin
donarak ölmesine neden oluyor. Olumsuz hava koşullarına karşı çiçekleri korumak ve yaz dönemindeki
canlılıklarını sürdürebilmek için kışın çiçek bakımına daha fazla özen göstermek gerekiyor. İşte kışın çiçek bakımı yaparken dikkat etmeniz gerekenler...
Sulama işi önemli: Kışın çiçek bakımında en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında sulama işlemi geliyor. Yetersiz yada gereğinden fazla suya maruz kalan çiçekler kısa sürede yaşamını yitiriyor. Kış mevsiminde çiçek
sularken mutlaka yağışlar da hesaba katılmalı ve yaz aylarına göre daha az su verilmelidir. Eğer sulama
konusunda şüpheye düşülüyorsa saksıdaki toprak kontrol edilmelidir. Toprak nemli ya da hafif ıslak ise
sulama işlemi doğru miktarda yapıldığı söylenebilir. Aynı zamanda kışın musluktan akan su sıcaklığı
düşük olduğu için en az bir gün dinlendirilmiş oda sıcaklığındaki suyla sulama yapılmalıdır.
Çiçeklerinizi örtün: Kışın çiçekler de örtünmeye ihtiyaç duyar. Kış döneminde soğuk havaların etkisiyle donma olayının yaşanması birçok çiçek için hayati risk taşıyor. Don olayı çiçeklerin su kanallarını tıkayarak, kökten yeterli miktarda su ve mineralin çiçeğin gerekli kısımlarına taşınmasına engel oluyor. Çiçeklerin dallarını hasırlarla örterek soğuğa karşı koruma sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde toprak yüzeyinin samanlı karışımlarla kaplanması köklerin korunması açısından işe yarayabilir. Bununla birlikte don olayının en çok yaşandığı gece ve gün doğumu saatlerinde çiçekleri kapalı alanlarda muhafaza edilebilir.
Vitamin takviyesi yapın: Çiçeklerin yaz aylarındaki canlılığını kışın da koruyabilmesi için vitamin takviyesi yapmak gerekiyor. Sulama suyunun içine ayda 1-2 kere özel bitki vitamini karıştırabilirsiniz. Fakat kış aylarında çiçekler
dinlenme dönemine geçtikleri için çok fazla vitamin yüklemesi yapmamaya özen gösterilmelidir. Bununla
birlikte çiçekleri kışa hazırlamak için yaz veya sonbahar aylarında gübreleme işleme yaparak başarılı
sonuçlar elde edebilirsiniz.