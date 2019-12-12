Kış çiçek bakımında dikkat etmeniz gerekenler üstlerini örtün!

Sulama işi önemli: Kışın çiçek bakımında en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında sulama işlemi geliyor. Yetersiz yada gereğinden fazla suya maruz kalan çiçekler kısa sürede yaşamını yitiriyor. Kış mevsiminde çiçek

sularken mutlaka yağışlar da hesaba katılmalı ve yaz aylarına göre daha az su verilmelidir. Eğer sulama

konusunda şüpheye düşülüyorsa saksıdaki toprak kontrol edilmelidir. Toprak nemli ya da hafif ıslak ise

sulama işlemi doğru miktarda yapıldığı söylenebilir. Aynı zamanda kışın musluktan akan su sıcaklığı

düşük olduğu için en az bir gün dinlendirilmiş oda sıcaklığındaki suyla sulama yapılmalıdır.