Kış başlıyor uzman isim o tarihi işaret etti! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı
İSTANBUL'da lodos etkili olmaya devam ederken beklenen yağış gelecek mi merak ediliyor. Yeni haftada Perşembe gününden itibaren Marmara ve Karadeniz'e yağış geliyor ve sıcaklıklar 5 derece kadar düşecek. Bugün hava nasıl olacak? İşte son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Günlük hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor" denildi.
Bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
*Kasım ayında peşi sıra yağışlar var. Bu ay barajlarda artış başlıyor...