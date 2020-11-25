Kış aylarında toprağın donduğu Sivas’ta 2 bin mezar hazırlandı
SİVAS'ta 2 bin mezar yaklaşan kış nedeniyle hazırlandı. Görüntüler, Ankara'da koronavirüsten ölecekler için hazırlanan mezarları akıllara getirdi.
Türkiye’nin en soğuk illeri arasında yer alan Sivas’ta soğuk hava kadar toprak sıcaklığındaki düşüklük de dikkat çekiyor. Zemheri soğuklarda toprak adeta buz kesiyor. Donan toprağın kazılması güçleşirken, dökülen beton da kurumuyor.
Bu nedenle Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Türkiye’nin en düzenli mezarlıklarından birisi olan Yukarı Tekke mezarlığında kış hazırlıklarını tamamladı.
Mezarlıklar müdürlüğü ekipleri, mezarların yürüyüş yollarını hazırlayarak 2 bin mezarın alanını kışa hazırladı.
Mezarlıklar Müdürü Mehmet Kaynar, Sivas’ta cenaze hizmetlerinin ücretsiz olduğunu hatırlatarak kış hazırlıklarını da tamamladıklarını söyledi.