Kış aylarında toprağın donduğu Sivas’ta 2 bin mezar hazırlandı

Türkiye’nin en soğuk illeri arasında yer alan Sivas’ta soğuk hava kadar toprak sıcaklığındaki düşüklük de dikkat çekiyor. Zemheri soğuklarda toprak adeta buz kesiyor. Donan toprağın kazılması güçleşirken, dökülen beton da kurumuyor.