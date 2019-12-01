Kış ayının ilk gününde Uludağ ve Kars beyaza büründü! İşte görsel şölen
Kış ayının ilk gününde Uludağ, Kars, Karabük, Erzurum ve Ardahan karlar altında kaldı. Beyaza bürünen şehirlerde adeta görsel şölen meydana geldi.
Kış turizminin en uğrak ve popüler gölgesi Uludağ nihayet kara büründü. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.
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Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Yoğun sisin hakim olduğu Uludağ'da görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.
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Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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Aynı şekilde Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor.
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