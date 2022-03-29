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Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler

Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler

KIRŞEHİR'de, cesedi elleri arkadan kelepçeli Kızılırmak'ta bulunan üniversite öğrencisi Şeyma Demir'in tutuklanan katil zanlısı güvenlik görevlilerinden Sami Aydoğan, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdüklerini itiraf etti. Genç kız gibi öldürülüp nehre atılan erkek arkadaşının cesedi ise aranıyor.

Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler

Kırşehir'de, cesedi elleri arkadan kelepçeli olarak Kızılırmak'ta bulunan üniversite öğrencisi Şeyma Demir'in (18) katil zanlısı olarak tutuklanan, Kırşehir Asri Mezarlığında görev yapan 2 güvenlik görevlisinden Sami Aydoğan suçlarını itiraf ederken, Şefik Ekici ise reddetti.

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Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler

Sabah'ın haberine göre Aydoğan'ın ifadesine göre, Ağbayır mevkiindeki ormanlık alana giderek alkol almaya başlayan 2 güvenlik görevlisi, Hasan Aydoğan (21) ve evlilik planları yaptığı Şeyma Demir'in (18) bölgeye geldiğini görünce, yanlarına gidip, silahlarını göstererek kendilerini polis olarak tanıttı.

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Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler

İki gence, 'gözaltına alındıklarını' söyleyerek ters kelepçe takıp, kendi otomobillerine alan güvenlik görevlileri, Kızılırmak kıyısına götürdü.

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Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler

Burada alkol alma devam eden 2 güvenlik görevlisi, iddiaya göre tecavüz ettikleri genç kızı, ensesinden tek kurşunla vurarak öldürüp, Kızılırmak'a attı. Ardından Hasan Aydoğan'ı da karnından vurup öldüren güvenlik görevlileri, Aydoğan'ın cesedini de yine Kızılırmak'a attı.

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