Kırşehir'de yılın çırağı seçildi hedef büyüttü
"Ahiliğin başkenti" olarak nitelendirilen Kırşehir'de, metal kesim ve demir doğrama atölyesinde çalışırken "yılın çırağı" seçilen 16 yaşındaki Mahmut Efe Kayışlı, kendi fabrikasını kurarak istihdam oluşturmayı hedefliyor.
Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde metal kesim ve demir doğrama atölyesinde 2 yıla yakın süredir çalışan Kayışlı, aynı zamanda Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezinde öğrenimini sürdürüyor.
Meslek edinme hevesiyle kısa sürede metal alanında kendini geliştiren Kayışlı, genç yaşına rağmen CNC tezgahında kesim, büküm ve doğrama yaparak tüm ekipmanları ustalıkla kullanıyor.
Kayışlı, Ahi Evran Veli'nin asırlar önce temellerini attığı ve Anadolu'dan dünyaya yayılan Ahilik geleneğinin ilkelerini gelecekte kurmayı hedeflediği fabrikasında gençlere de aktarmak istiyor.
Kırşehir'de "yılın çırağı" seçilen Kayışlı, AA muhabirine, atölyede kaynakla demir kapı, tezgah, korkuluk, metal kesim ve montaj işleri yaptığını belirterek, mesleğiyle altın bileziğe sahip olduğunu söyledi.