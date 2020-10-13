Kırmızı Oda'yı yıkan ayrılık haberi başrol oyuncusu TV8'den gidiyor
İlk bölümü ile seyirciyi gözyaşları içinde ekrana kilitleyen TV8'in son dizi bombası Kırmızı Oda'dan gelen haberler üzdü. Dizinin hikayesi ve performansı ile en dikkat çeken karakteri olan Meliha hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyanın da gündemi oldu.
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun yaptığı terapiler sonucu, gerçek hayatta yaşanan olayları hikayeleştirip beyaz cama uyarladığı TV 8'in rekor kıran dizisi Kırmızı Oda cuma günlerine adını yazdırdı. Karşısında yıllardır ekranda olan sıkı rakipleri olsa da ilk bölümden reyting listesinin zirvesine oturmayı bildi.
Cuma akşamları ekrana gelen dizi gerçek, yaşanmış hikayeleri anlatıyor. Seyircinin diziyi bağrına basmasının nedeni ise her karakterin günlük hayatta karşımıza çıkıyor olması. Dizide özellikle öyle biri var ki, hikayesi kadar oyunculuğu da yüreklere işliyor...
Daha önce birçok dizide oynamasına rağmen Kırmızı Oda'da Meliha karakteri ile yıldızını iyice parlatan Evrim Alasya, her hafta alkış toplayan oyunculuğu ile sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oluyor.
6 bölümdür dizinin başrol oyuncularından biri olan Evrim Alasya hakkında ortaya atılan bir iddia ise hayranlarını üzdü. Bölüm sonunda bir tekneden atlamak üzere olan Meliha'nın ilerleyen bölümlerde hikayesinin bittiği için olmayacağı öne sürüldü.