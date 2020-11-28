Kırmızı Oda'nın Selvi'si Sema Keçik'in 25 yaş küçük aşkı yeniden gündem oldu
TV8'in favori dizisi Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in iki sene önce Halil İbrahim Kurum yaşadığı aşkı yeniden gündeme geldi.
Kırmızı Oda dizisinde Selvi karakterini canlandıran Sema Keçik'in hayat hikayesi izleyicilerin merak konusu oldu. 55 yaşındaki oyuncunun özel hayatıyla ilgili de nadir bilinen bir ilişkisi yeniden konuşulmaya başlandı.
2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yeni Gelin dizisinde Jessica May, Tolga Mendi ve Dağhan Külegeç ile başrolü paylaşan Keçik, aynı dizide rol alan 30 yaşındaki Halil İbrahim Kurum ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Aralarındaki yaş farkından dolayı günlerce konuşulan iki ünlü oyuncunun ilişkileri 1 yıl sürdü. Özel hayatlarını basından uzak tutmayı tercih eden çift, ilişkileri boyunca görüntü vermemeye özen göstermişti.
Halil İbrahim Kurum: 15 Kasım 1990 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretiminin ardından Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.