Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya ayrıldı Demet Akbağ'a rol arkadaşı oldu
TV8'in reytingleri altüst eden dizisi Kırmızı Oda'da Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya diziden ayrıldı. Evrim Alasya yeni bir dizide Demet Akbağ ile rol arkadaşı oldu.
İrfan Şahin'in sahibi olduğu 1441 Productions'ın yaptığı, Şahmeran dizisi yarın sete çıkıyor. Uzun zamandır üzerinde çalışan dizinin yayınlanacağı kanal ise henüz belli olmadı.
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Erkan Birgören’in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu Şahmeran, İstanbullu Gelin dizisine de ev sahipliği yapan Beykoz'daki görkemli konakta çekilecek.
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Uzun zamandır dizilerde rol almayan usta oyuncu Demet Akbağ, başrolünde yer aldığı Şahmeran dizisiyle ekrana dönemeye hazırlanıyor. Akbağ, son olarak Show TV'de yayınlanan Sevdaluk dizisinde rol almıştı.
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Sürpriz bir kararla, dizinin başrolünde yer alacağı açıklanan Deniz Çakır ile yollar ayrıldı. Çakır'ın yerini alacak oyuncu belli oldu.
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