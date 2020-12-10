Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya Akrep dizisiyle geri dönüyor yeni rolü olay!
TV8 dizisi Kırmızı Oda'da Meliha rolüyle büyük beğeni toplayan Evrim Alasya, Star TV Akrep dizisiyle geri dönüyor.
Evrim Alasya, Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisinde hem hikayesi hem de oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Kırmızı Oda'da uzun bir süre konuk oyuncu olarak rol alan Alasya, hikayesinin bitimiyle diziden ayrıldı.
Kırmızı Oda izleyicisi ise Evrim Alasya'yı Meliha rolüyle çok beğendi. Alasya'nın Kırmızı Oda'dan ayrılmasıyla seyirci yeni projesi için heyecanla beklemeye başladı.
Durum böyle olunca yapımcılar da harekete geçti. Evrim Alasya Kırmızı Oda dizisinden ayrılır ayrılmaz yeni projesi için imzayı attı.
Evrim Alasya, Star TV'de yayımlanacak olan Akrep dizisinde Demet Akbağ ile beraber rol alacak.