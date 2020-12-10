Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya Akrep dizisiyle geri dönüyor yeni rolü olay!

Evrim Alasya, Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisinde hem hikayesi hem de oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Kırmızı Oda'da uzun bir süre konuk oyuncu olarak rol alan Alasya, hikayesinin bitimiyle diziden ayrıldı.