Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz imaj değiştirdi yeni haline beğeni yağdı
Uzun süre ekranlardan uzak kaldıktan sonra Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Gürbüz yeni imajıyla adından söz ettirdi.
Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda ile ekranlara dönmesi sevenlerini sevindirmişti.
Özel hayatıyla da oldukça ilgi gören Aslıhan Gürbüz'ün yeni imajı da sosyal medyada gündem oldu. Aslıhan Gürbüz saçlarının rengini ve boyunu değiştirerek bahara yeni imajıyla girdi.
Başarılı oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bu pozuna "Yakın zaman tbt'si" notunu düştü.
Gürbüz'ün bu tarzı hayranlarından büyük beğeni alırken verdiği kilolarla da dikkat çeken güzel oyuncuya övgü yağdı.