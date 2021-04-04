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Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz imaj değiştirdi yeni haline beğeni yağdı

Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz imaj değiştirdi yeni haline beğeni yağdı

Uzun süre ekranlardan uzak kaldıktan sonra Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Gürbüz yeni imajıyla adından söz ettirdi.

Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz imaj değiştirdi yeni haline beğeni yağdı

Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda ile ekranlara dönmesi sevenlerini sevindirmişti.

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Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz imaj değiştirdi yeni haline beğeni yağdı

Özel hayatıyla da oldukça ilgi gören Aslıhan Gürbüz'ün yeni imajı da sosyal medyada gündem oldu. Aslıhan Gürbüz saçlarının rengini ve boyunu değiştirerek bahara yeni imajıyla girdi.

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Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz imaj değiştirdi yeni haline beğeni yağdı

Başarılı oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bu pozuna "Yakın zaman tbt'si" notunu düştü. 

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Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz imaj değiştirdi yeni haline beğeni yağdı

Gürbüz'ün bu tarzı hayranlarından büyük beğeni alırken verdiği kilolarla da dikkat çeken güzel oyuncuya övgü yağdı.

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