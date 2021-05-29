Kırmızı Oda'nın eski yıldızı Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evleniyor nişanlandılar
Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı mühendis Volkan Cengen ile nişanlandı. İkili, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Sevinç Erbulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutlu haberi duyurdu. Erbulak, sevgilisi Volkan Cengen ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
İkili, geçtiğimiz gün aile arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlandı. Sevinç Erbulak ve Volkan Cengen, çekildikleri fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.
Erbulak, duygularını, "Gençler birbirlerini görmüş beğenmiş... Bu güzel öğleden sonra bizimle olamayan ama güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederiz. Ailemiz büyüdü" sözleriyle dile getirdi.
Cengen de, gönderisine şunları yazdı:
"Önce birbirimizi aldık hayatımıza, sonra sevdiklerimizi... Hayatımda ilk kez ablam oldu mesela... Yeni bir eniştem oldu, kızım oldu, yeni kuzenlerim oldu.''