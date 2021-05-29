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Kırmızı Oda'nın eski yıldızı Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evleniyor nişanlandılar

Kırmızı Oda'nın eski yıldızı Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evleniyor nişanlandılar

Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı mühendis Volkan Cengen ile nişanlandı. İkili, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kırmızı Oda'nın eski yıldızı Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evleniyor nişanlandılar

Sevinç Erbulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutlu haberi duyurdu. Erbulak, sevgilisi Volkan Cengen ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Kırmızı Oda'nın eski yıldızı Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evleniyor nişanlandılar

İkili, geçtiğimiz gün aile arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlandı. Sevinç Erbulak ve Volkan Cengen, çekildikleri fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.

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Kırmızı Oda'nın eski yıldızı Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evleniyor nişanlandılar

Erbulak, duygularını, "Gençler birbirlerini görmüş beğenmiş... Bu güzel öğleden sonra bizimle olamayan ama güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederiz. Ailemiz büyüdü" sözleriyle dile getirdi.

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Kırmızı Oda'nın eski yıldızı Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evleniyor nişanlandılar

Cengen de, gönderisine şunları yazdı:

"Önce birbirimizi aldık hayatımıza, sonra sevdiklerimizi... Hayatımda ilk kez ablam oldu mesela... Yeni bir eniştem oldu, kızım oldu, yeni kuzenlerim oldu.''

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