Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya kalp krizi geçirdi! Son durumu merak konusu oldu!

Hanımeli, Köpek, Serseri, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi dizilerde oynayan son olarak da Kırmızı Oda dizisinde 'Delikanlı Sadi' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yeni dizisinin çekimleri sırasında hastaneye kaldırıldı.