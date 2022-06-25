Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya kalp krizi geçirdi! Son durumu merak konusu oldu!
Birçok dizinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya son dizisi 'Son Gün' ün çekimleri sırasında kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı.
Hanımeli, Köpek, Serseri, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi dizilerde oynayan son olarak da Kırmızı Oda dizisinde 'Delikanlı Sadi' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yeni dizisinin çekimleri sırasında hastaneye kaldırıldı.
TRT'nin dijital kanalı için çekilen 'Son Gün' dizisinin kadrosunda yer alan 51 yaşındaki başarılı oyuncu Erkan Petekkaya dizinin çekimleri sırasında kalp krizi geçirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ile apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun dizi çekimleri iptal edildi.
Erkan Petekkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.