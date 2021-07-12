Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si dizi ve film oluyor! Bomba iddia!
Tv8'in reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda'nın en dikkat çeken kararkteri haline gelen 'Delikanlı Sadi' karakterinin tek başına dizi ve film olacağı öne sürüldü. Bu işddia Delikanlı Sadi'yi canlandıran Erken Petekkaya'ya soruldu.
Tv8'de yayınlanan, Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından yola çıkarılarak senaryolaştırılmış Kırmızı Oda dizisinin sezon finaline girmesiyle, medya ve tv kulislerinde dizinin hayranlarını heyecanlandıracak bir haber yayıldı. Dizide en önce çıkan ve seyirciyi kendine bağlamasıyla rol süresi uzatılan Delikanlı Sadi karakterinin kendi başına bir dizi haline getirileceği öne sürüldü.
Sezon finaliyle beraber dizideki ömrü biten Delikanlı Sadi karakterine can veren Erkan Petekkaya, "Delikanlı Sadi dizi olacak" iddialarına karşı açıklama yaptı.
"Belki ileride onu sinema filmi yaparız"
Ünlü oyuncu; “Aslında onu dizi yapmak istedik biz, oynadığım rolü ama o yerinde güzeldi. Belki ileride onu sinema filmi yaparız." diye konuuştu ve şöyle devam etti:
"Tadı damağımızda kalsın diye..."
"Şimdi ben başka bir iş yapacağım. Tadı damağımızda kalsın diye, güzeldi çünkü… Ben de çok eğlendim, seyirciler de eğlendi mutlu oldum, güzeldi yani.