Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen'den estetik itirafı bilinmeyenlerini anlattı
Melisa Sözen, İbrahim Selim'in YouTube'daki programına konuk oldu. Sözen, estetiği olup olmadığına kadar birçok bilinmeyenini paylaştı.
TV8'in reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda'da Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen, oyunculuğuyla herkesi kendisine hayran bıraktırdı. Kırmızı Oda dizisindeki başarısıyla büyük bir hayran kitlesine kavuşan Sözen, son olarak İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.
Sempatik tavırları ile beğeni toplayan Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen açıklamalarıyla dikkat çekti. Estetiğe dair itirafı ise en çok merak edilen açıklamalarından biriydi. Doğal bir güzelliğe sahip olduğu düşünülen oyuncunun açıklamalarından bazıları şu şekilde:
''Annem balerin olmamı çok istedi. Beni küçükken zarafet kursuna yolladı. Paralel evrende annem kendini kraliçe zannettiği için beni kursa yolladı. Kursta kafamın üstünde kitapla yürüdüm.''
''Hangi çatal, hangi bıçakla kullanır vb. şeyler öğrendim. Ben de tam tersi bir yapıya sahiptim, saçlarım kısa olsun kot pantolon giyeyim.''