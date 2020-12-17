Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen'den estetik itirafı bilinmeyenlerini anlattı

Sempatik tavırları ile beğeni toplayan Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen açıklamalarıyla dikkat çekti. Estetiğe dair itirafı ise en çok merak edilen açıklamalarından biriydi. Doğal bir güzelliğe sahip olduğu düşünülen oyuncunun açıklamalarından bazıları şu şekilde: