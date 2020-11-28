Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen veda etti Binnur Kaya bakın neler yazdı
Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen, diziye veda etti. Dizinin başrolü Binnur Kaya da Sözen için yazdıklarıyla herkesi duygulandırdı.
Kırmızı Oda dizisinde hikayesiyle başından beri herkesi derinden yaralayan, oyunculuğuyla takdirleri toplayan Melisa Sözen diziden ayrıldı. Kırmızı Oda'nın yayımlanan son bölümünde ise Melisa Sözen'in hayat verdiği Alya karakterinin değişimi geceye damga vurdu.
Dizide yaşadığı zor hayat nedeniyle büyük bir karanlığa gömülen ve Doktor Hanım'ın sevgisi sayesinde hayata dönmeye başlayan Alya, son terapiye yepyeni imajıyla geldi. Dizide Doktor Hanım'ı canlandıran Binnur Kaya ise Instagram'dan yaptığı paylaşımla Melisa Sözen'e veda etti.
Binnur Kaya, paylaşımının altına şunları yazdı:
"Bir varmış, bir yokmuş... Güzel memleketimin, güzel insanları yaşadıkları acıları içlerine gömerken, bir prenses onlardan birine nefesini üflemiş, acılarını dillendirmiş ve can katmış canına...''
''Prenses Melisa... Bağrımıza basıp, şefkatle saçlarını okşamak istediğimiz bir can bıraktın hayatlarımıza...Dilerim hayat da senin saçlarını şefkatle okşayıp, gözünden sakınsın seni...Bizi onurlandırdın...Güle güle git, yolların açık olsun. Şimdiden özledim"