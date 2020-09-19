Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen kimdir Instagramdaki haline bakın
TV8 ekranında yayınlanan Kırmızı Oda dizisindeki Alya'yı Melisa Sözen oynuyor. Ünlü Rock müzik sanatçısı Harun Tekin ile sevgili olan Melisa Sözen, eski eşinden 2014 yılında boşanda. Melisa Sözen dizideki performansıyla trend olurken, instagram hesabındaki gerçek haline bakın.
TV8 kanalının gerçek hayat hikayelerinden hazırlanan Kırmızı Oda dizisi izleyicinin gündemine oturdu. Binnur Kaya'nın bir psikoloğu canlandırdı dizi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek senaryolaştırıldı. Cuma akşamı 3. bölümüyle ekrana gelen dizide Alya rolüne hayat veren Melisa Sözen izleyiciyi performansıyla mest etti. Twitterda trendlere giren Melisa Sözen'e övgüler yağdı. Peki 'deli kız' Melisa'nın gerçek hali nasıl dersiniz... İşte Melisa Sözen'in instagram halleri ve onunla ilgili izleyicinin görüşleri:
Kırmızı Oda dizisinde Binnur Kaya doktor rolüyle ezberleri bozdu. Komedi rollerindeki haline alışkın olduğumuz Binnur Kaya, kısa sürede izleyiciye Psikolog rolünü kabul ettirdi. Kırmızı Oda'da öne çıkan bir diğer performans da 'Alya' rolüne hayat veren Melisa Sözen oldu.
Dizide hukuk fakültesini birincilikle bitirmiş 'deli kız' Alya karakterini oynayan Melisa Sözen, oyunculuğuyla herkese parmak ısırttı. Rolünün hakkını sonuna kadar veren Melisa Sözen, sosyal medyada da trend oldu. Melisa Sözen hakkındaki yorumlara geçmeden önce onunla ilgili bilgiler verelim.
Melisa Sözen kimdir nereli, kaç yaşında?
Başarılı tiyatro oyuncusu Melisa Sözen, 6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Melisa Sözen, çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı.