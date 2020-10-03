Kırmızı Oda'nın Alya'sı İstanbullu Gelin'in Süreyyası'nın hikayesini anlattı!
TV8 Kırmızı Oda dizisinde Melisa Sözen'in hayat verdiği Alya karakteri, İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya ve Faruk'un kızını oynayan Yaz'ın gerçek hikayesi çıktı.
Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in oynadığı ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin'in asıl hikayesi şimdilerde reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisinde işleniyor.
Gülseren Budaycıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan dizilerden Kırmızı Oda'daki Alya karakteri İstanbullu Gelin'de Süreyya'nın kızı olarak izlediğimiz Yaz'mış. İstanbullu Gelin'de seyircinin beklentisi yönünde senaryoda değişikliğe gidilerek Yaz karakteri mutlu bir çocukluk geçiriyor.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Hayata Dön' kitabından uyarlanan dizide başrolü oynayan Süreyya karakteri kitapta şizofrendi ve kızı Yaz'a psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu.
Ancak İstanbullu Gelin'de bu durumun aksine Sürayya pozitif ve sevgi dolu bir karakterdi. Dizide şizofreni olması gereken Süreyya'nın bazı özellikler dizideki İpek karakterine verildi.