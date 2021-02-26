Kırmızı Oda'dan Camdaki Kız'a bomba transferler Camdaki Kız'ın oyuncuları belli
TV8'deki Kırmızı Oda dizisinden yeni dizi Camdaki Kıza iki bomba transfer oldu. Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu çok beğenildi.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinde beğenileri toplayan Burcu Biricik, yine bir Gülseren Budayıcıoğlu kaleminden yola çıkılan Camdaki Kız'ın başrolü oldu.
Kırmızı Oda dizisindeki partnerini yanına alan Biricik'in rol arkadaşı, Feyyaz Şerifoğlu olduğu ortaya çıktı. Kırmızı Oda dizisinde aşklarının gerçek olmasını dileyen izleyenler, bu haberle havalara uçtu.
Kanal D'de yayımlanacak Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosu ise artık netleşti hatta okuma provaları bile başladı.
Yakında zamanda başlaması beklenen dizinin oyuncu kadrosu ise şimdiden tam not aldı. İşte Camdaki Kız dizisinde Burcu Bicik ve Feyyaz Şerifoğlu dışında yer alacaklar...