Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya Twitter'ı salladı

TV8'in gerçek hayattan uyarlama dizisi Kırmızı Oda'da Meliha karakteriyle beğeni toplayan Evrim Alasya, Star TV'nin yeni dizisi Akrep'de oynamaya başladı. Kırmızı Oda dizisinde hikayesi ve oyunculuğuyla herkes tarafından takdir toplayan Evrim Alasya yeni dizisinde de sosyal medyayı salladı.