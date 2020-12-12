Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya Twitter'ı salladı
Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya, Star TV Akrep dizisinde de beğenileri topladı.
TV8'in gerçek hayattan uyarlama dizisi Kırmızı Oda'da Meliha karakteriyle beğeni toplayan Evrim Alasya, Star TV'nin yeni dizisi Akrep'de oynamaya başladı. Kırmızı Oda dizisinde hikayesi ve oyunculuğuyla herkes tarafından takdir toplayan Evrim Alasya yeni dizisinde de sosyal medyayı salladı.
Başrollerini Evrim Alasya ve Demet Akbağ'ın canlandırdığı Akrep dizisi, dün akşam ilk bölümüyle Star TV'de ekrana geldi. Evrim Alasya, yeni dizisinde bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıktı.
Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor.
Geçmiş günahların intikamını almaya yeminli olan Ferda (Evrim Alasya) yaptıklarıyla diziye damga vurdu. Demet Akbağ da yıllar sonra ekrana döndüğü Akrep dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.