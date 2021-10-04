Kırmızı Oda'daki Rezzan'a ne olacak gerçek hayat hikayesi ölecek mi?

TV 8'de her bölümü ile büyük ses getiren ve sosyal medyanın gündemi olan Kırmızı Oda yeni sezonu ile başladı. Reyting listelerinde de kanalın yüzünü güldüren dizide son günlerde herkes Rezzan karakterine ne olacağını merak ediyor. Peki Madalyonun İçi kitabına göre Rezzan'a ne olacak, ölecek mi?