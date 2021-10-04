Kırmızı Oda'daki Rezzan'a ne olacak gerçek hayat hikayesi ölecek mi?
TV 8 ekranlarının en çok izlenen dizisi olan Kırmızı Oda yepyeni bölümleri ile 2. sezona hızlı başladı. Her bölümde farklı karakterlerin olduğu diziye son günlerde damga vuran isim şüphesiz Rezzan oldu. Başarılı oyuncu Nihal Yalçın'ın canlandırdığı Rezzan'a ne olacak, kitapta Rezzan'a ne oluyordu?
TV 8'de her bölümü ile büyük ses getiren ve sosyal medyanın gündemi olan Kırmızı Oda yeni sezonu ile başladı. Reyting listelerinde de kanalın yüzünü güldüren dizide son günlerde herkes Rezzan karakterine ne olacağını merak ediyor. Peki Madalyonun İçi kitabına göre Rezzan'a ne olacak, ölecek mi?
Dizide Rezzan'o oyunculuğu ile seyirciden büyük alkış toplayan oyuncu Nihal Yalçın oynuyor. Peki Kırmızı Oda'da Rezzan'ın hikayesi nasıl birlikte bakalım...
Rezzan sürekli halüsinasyonlar görüyor ve Cafer adını verdiği birisinin Cafer onu sürekli takip ettiğini, ailesine ve kendisine başkalarının zarar vereceğini düşünüyor. Bu düşünce onun psikolojisini alt üst ediyor. Zaman zaman kendine zarar verecek boyuta geliyor.
Orta halli bir ailenin küçük kızı olan Rezzan'ın bir de Afet adında ablası var. Rezzan'ın aksine oldukça girişken ve sosyal biri. Rezzan derslerinde oldukça başarılı, ailesinin sözünden çıkmayan uyumlu biri.