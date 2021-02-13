Kırmızı Oda'daki Doktor Hanım'ın adı ortaya çıktı öğrenmek 24 bölüm sürdü
Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümünden beri Doktor Hanım'ın ismi bir türlü öğrenilememişti. Sır gibi saklanan bu detay aslında herkesin gözü önündeymiş.
Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, tüm heyecanıyla cuma akşamları seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda, en çok beğenilen yapımlardan biri haline geldi.
Binnur Kaya'nın hayat verdiği Doktor Hanım herkesin gönlüne taht kurdu. Dün akşam yayımlanan bölümle ise beklenen olay gerçekleşti. Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım karakterinin ilk kez ismi söylendi.
Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan son bölümünde Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım'ın ismi belli oldu.
Doktor Hanım ile Delikanlı Sadi arasında geçen diyalogda Sadi kızlarının ismini açıkladı.