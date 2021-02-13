Kırmızı Oda'daki Doktor Hanım'ın adı ortaya çıktı öğrenmek 24 bölüm sürdü

Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, tüm heyecanıyla cuma akşamları seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda, en çok beğenilen yapımlardan biri haline geldi.