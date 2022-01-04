Kırmızı Oda yeni bölüm bu hafta yok mu TV8'den son dakika açıklama! 58. bölüm ne zaman?
TV8'de her Cuma ekrana gelen Kırmızı Oda'nın yeni bölüm bu hafta yok peki 58. bölüm ne zaman yayınlanacak? TV8 resmi Instagram hesabından Kırmızı Oda'nın yayınlanmayacağını duyurdu işte nedeni...
TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin hiçbir bölümünü kaçırmayan Kırmızı Oda tutkunları ise dizinin yayından kaldırıp kaldırılmadığı konusunda endişelerini sosyal medyadan belirtirken, Tv8'in resmi Instagram sayfasından son dakika bir açıklama geldi. Başrolünde 'Psikiyatr Manolya' karakteri ile Binnur Kaya'nın oynadığı başarılı dizinin yeni bölümü olan 58. bölümün fragmanı yayınlandı ancak 58. bölümünü bu hafta Cuma günü yayınlanmayacağı duyuruldu.
Yapımını OGM Pictures'ın yaptığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek hayat hikayelerini anlatan eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisinden sevenlerini üzen bir açıklama geldi.
Tüm bölümlerde yer alan tek başrol oyuncusu Doktor Hanım karakteri ile Binnur Kaya olan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümlerine bir süre ara verildi.
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, yeni yılla birlikte ekranlara ara verdi. Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada ''Kırmızı Oda'nın yeni bölümleri öncesi kısa bir ara veriyoruz'' açıklaması yapıldı.