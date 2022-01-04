Kırmızı Oda yeni bölüm bu hafta yok mu TV8'den son dakika açıklama! 58. bölüm ne zaman?

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin hiçbir bölümünü kaçırmayan Kırmızı Oda tutkunları ise dizinin yayından kaldırıp kaldırılmadığı konusunda endişelerini sosyal medyadan belirtirken, Tv8'in resmi Instagram sayfasından son dakika bir açıklama geldi. Başrolünde 'Psikiyatr Manolya' karakteri ile Binnur Kaya'nın oynadığı başarılı dizinin yeni bölümü olan 58. bölümün fragmanı yayınlandı ancak 58. bölümünü bu hafta Cuma günü yayınlanmayacağı duyuruldu.