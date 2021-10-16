Kırmızı Oda Yalancı Kıbrıs Zafere Doğru Aşk Mantık İntikam Müge Anlı Esra Erol'a reyting şoku

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan’la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Esra bu şirkette işe başladığı Aşk Mantık İntikam reytingde umduğunu bulamadı.