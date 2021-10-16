Kırmızı Oda Yalancı Kıbrıs Zafere Doğru Aşk Mantık İntikam Müge Anlı Esra Erol'a reyting şoku
15 Ekim 2021'in reyting sonuçları Kırmızı Oda, Yalancı, Kıbrıs Zafere Doğru, Aşk Mantık İntikam, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'u hüsrana uğrattı.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına başvuran Mustafa Yoldaşer, eşi Gülşen Yoldaşer'in evden kaçtığını söyleyerek yardım istedi. 3 çocuğuyla bir başına kaldığını söyleyen Mustafa Bey, 50 gündür kayıp olan eşine seslendi. Esra Erol reytingde zirveyi kaptırdı.
Dört çocuk annesi Nurgül Beyhan, 9 Aralık 2020 tarihinde kardeşiyle buluşmak üzere hazırlanırken İstanbul Bağcılar'daki evinde boğularak öldürüldü. Olay günü evinden çığlık sesleri duyan komşuları tarafından yatağında ölü bulunan Beyhan'ın acılı ailesi, aylardır aydınlatılamayan cinayetin faillerini bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Sevilen program reytingde zirve yarışından koptu.
Mehmet Emir Saklışehir'in gözü önünde Deniz'e mahkeme celbini verdikten sonra herkes davaya kilitlenir. Deniz savaşa devam etmekle Mehmet Emir'den özür dilemek arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığı Yalancı reytingde ilk 10'a giremedi.
Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan’la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Esra bu şirkette işe başladığı Aşk Mantık İntikam reytingde umduğunu bulamadı.