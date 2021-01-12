Kırmızı Oda ve Çukur'un yıldızıyla aşk yaşıyor! İşte İclal Aydın'ın yeni sevgilisi
İki Aile, O Hayat Benim, Ege'nin Hamsisi dizileriyle bilinen İclal Aydın'ın yeni aşkının Kırmızı Oda'nın yıldızı olduğu ortaya çıktı.
49 yaşındaki yazar ve oyuncu İclal Aydın son olarak ekranlara Ege'nin Hamsisi dizisiyle ekranlara gelmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan Aydın, dizi sonrası Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı.
Zamanının büyük bölümü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın, 2019 yılında dördüncü eşi Efe Kubilay ile boşanmıştı.
Sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunan İclal Aydın hayranlarıyla buradan etkileşimde bulunmayı ihmal etmiyor.
Geçtiğimiz haftalarda 18 yaşına basan kızı Zeynep Lal'in doğum günü bu fotoğrafla kutlayan İclal Aydın ve kızının güzelliği sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.