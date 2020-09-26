Kırmızı Oda sürprizi! Binnur Kaya TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk oldu
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni sezon ilk bölümünde Kırmızı Oda sürprizi yaşanacak. Binnur Kaya, Demet Özdemir'in dizisine konuk oldu.
Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezonu Binnur Kaya sürpriziyle açıyor.
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OGM Pictures’ın yapımını, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, 30 Eylül Çarşamba akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak.
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TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinin Doktor Hanım'ı ise bu defa Zeynep'in terapisti olarak ekranda olacak.
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Binnur Kaya, dizide Zeynep'in bugüne kadar hiç görünmeyen terapistini canlandıracak. Hayatında bir çok zorluk çeken Zeynep’in ilk terapi seansının konu edildiği sahne izleyenlerin yüreğine dokunacak.
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