Kırmızı Oda Star TV'nin başını yaktı! Fenomen dizinin fişi çekildi final yapıyor
Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç gibi başarılı oyuncuları buluşturan Kırmızı Oda Star TV'de bir dizinin fişinin çekilmesine neden oldu.
İlk bölümü 4 Eylül'de TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda kısa sürede reytingleri ve sosyal medyayı sarstı. Reytinglerde rakipleri Arka Sokaklar ve Ramo'yu geride bırakan dizi TV8'e büyük katkı sağlamıştı.
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Kırmızı Oda'nın başlamasıyla Cuma akşamları ekranlarda TV8 fırtınası sürerken bir dizinin fişi çekildi.
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Başrol oyuncusunun çıkarılmasıyla sarsıntılı bir sürece giren Star TV'nin büyük ses getiren dizisi Kırmızı Oda karşısında daha fazla dayanamayarak final kararı aldı.
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Ay Yapım'ın dev kadrolu dizisi Babil final yapıyor. Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Onur Saylak, Mesut Akusta ve Nur Fettahoğlu'nu buluşturan dizi 20. bölümde ekrana veda edecek.
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